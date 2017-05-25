شاهد: أول لقاء بين ترمب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس مع الرئيس الفرنسي المنتخب حديثا إيمانويل ماكرون في بروكسل قبل المشاركة في قمة للحلف الأطلسي.

وكانت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترمب في استقبال الرئيس الفرنسي الذي لم تحضر زوجته بريجيت، على مدخل السفارة الأمريكية في بروكسل.

ويبحث الرئيسان، على غداء عمل، قضايا تتعلق بالأمن والدفاع وقضايا دولية.

وقال ماكرون، الذي انتقد في السابق مواقف الرئيس الأمريكي من المناخ وخاصة اتفاقية باريس للمناخ، إنه يتوقع مناقشة قضايا الدفاع والأمن خلال الاجتماع.

ويقول مقربون من الرئيس الشاب إن ما يعيشه ماكرون الآن بصفته رئيسا للجمهورية، مرّ به سابقا عندما كان مستشارا اقتصاديا للرئيس الفرنسي السابق فرنسوا أولاند قبل خمس سنوات، فقد كان معاونه الأساسي حول المسائل الاقتصادية ومكلفا مع آخرين لإعداد قمم أوربية وأيضا لقمتي مجموعة الثماني ومجموعة العشرين؛ مما أتاح له إنشاء علاقات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ومعاونيها ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال عضو آخر في الفريق الرئاسي السابق إن حضور "إيمانويل ماكرون كان طاغيا ويتمتع بنفوذ واسع في المسائل المالية والاقتصادية".

وتابع قائلا: "بعدها عرف المستشار الشاب والسكرتير العام المساعد للرئاسة صعودا لافتا وعين وزيرا للاقتصاد لمدة عامين حتى صيف 2014 قبل أن يفوز في الانتخابات الرئاسية".