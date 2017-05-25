ثغرة برمجية جديدة تثير مخاوف من هجمات إلكترونية

قال باحثون في مجال الأمن الإلكتروني الخميس إن ثغرة اكتشفت حديثا تعرض عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر لخطر هجمات على غرار هجوم بفيروس"ونا كراي".

وأكد الباحثون أن الثغرة التي اكتشفت حديثا في برمجيات مستخدمة على نطاق واسع، تعرض عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر لخطر هجمات على غرار هجوم بفيروس" ونا كراي" الذي عطل أكثر من 300 ألف كمبيوتر في أرجاء العالم.

وكشفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (الأربعاء) عن الثغرة التي يمكن استغلالها للسيطرة على أجهزة الكمبيوتر التي يتسلل إليها الفيروس الخبيث وحثت المستخدمين والمسؤولين عن الشبكات الإلكترونية على تثبيت رقعة برمجية لسد هذه الثغرة.

وقالت ريبيكا براون من شركة (رابيد 7) للأمن الإلكتروني إنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على استغلال المتسللين لهذه الثغرة منذ اكتشافها قبل 12 ساعة.

لكنها أشارت إلى أن الباحثين تمكنوا في خلال 15 دقيقة فقط من تطوير برمجيات خبيثة يمكن أن تستغل هذه الثغرة، وأضافت "يبدو أنه من السهل للغاية استغلال هذه الثغرة".

وقالت شركة (رابيد 7) إنها وجدت أكثر من 100 ألف كمبيوتر تضم النسخ المعرضة لخطر الاختراق من برنامج (سامبا)، ورجحت وجود عدد أكبر بكثير.

وأوضحت براون أنه بأغلب هذه الأجهزة نسخ قديمة من برنامج سامبا وهي نسخ غير متوافقة مع الرقع البرمجية الحديثة.

وعبر باحثون في الأمن الإلكتروني عن اعتقادهم بأن متسللين من كوريا الشمالية يقفون وراء الهجوم بفيروس (وانا كراي) وهو من برمجيات الفدية الخبيثة التي تشفر ملفات المستخدمين وتطلب فدية مقابل تزويدهم بمفتاح فك الشفرة.