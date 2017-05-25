ترمب: البابا "رائع" والاستقبال السعودي "مذهل"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يعتقد أن البابا فرنسيس "رائع" وإنه وجد الاستقبال الملكي في السعودية "مذهلا" و"أبعد من أي شيء رآه أحد".

وأسهب ترمب في الحديث مع مسؤولي الاتحاد الأوربي في بروكسل عن انطباعاته حتى الآن عن جولته الخارجية الأولى منذ توليه منصبه، والتي تهدف في جانب منها إلى طمأنة حلفاء واشنطن إلى أن الولايات المتحدة ما زالت شريكا يعتمد عليه في عهده.

وسأله رئيس المفوضية الأوربية جان بول يونكر عندما شرعا في التحدث أمام الكاميرات عما إذا كان متعبا فقال ترمب (70 عاما) إن رحلته "غطت دولا كثيرة وزعماء كثيرين وزعماء عظام".

وعلق ترمب على وصف دونالد توسك رئيس المجلس الأوربي لصور زيارة السعودية بأنها مذهلة قائلا "كانت مذهلة جدا. لا أعتقد أن شيئا مثل هذا حدث من قبل. أعتقد أن هذا كان أبعد من أي شيء رآه أحد".

وخلال حفل استقبال مع الملك سلمان في الرياض يوم السبت شارك ترمب لفترة وجيزة في رقصة بالسيوف يؤديها رجال يرتدون الجلباب العربي.

وسافر بعد ذلك للقاء الزعيمين الإسرائيلي والفلسطيني ثم توجه إلى روما يوم الأربعاء للقاء مسؤولي الحكومة الإيطالية وبابا الفاتيكان لأول مرة.

وقال ترمب في حديثه إلى توسك ويونكر "ذهبنا إلى البابا.. زيارة تترك في النفس انطباعا قويا. البابا رائع."