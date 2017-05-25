البث الحي
سياسة

بريطانيا تنشر لأول مرة دوريات مسلحة داخل قطاراتها

هجوم مانشستر أوقع 22 قتيلا وأكثر من 40 جريحا
هجوم مانشستر أوقع 22 قتيلا وأكثر من 40 جريحا
25/5/2017

قالت شرطة النقل البريطانية إن أفراد شرطة مسلحين سيقومون وللمرة الأولى بدوريات داخل القطارات في عموم البلاد اعتبارا من اليوم الخميس

وذلك بعد رفع مستوى التهديد الأمني عقب تفجير مانشستر يوم الإثنين.

وقتل مهاجم انتحاري 22 شخصا في الهجوم على قاعة حفلات بالمدينة الواقعة بشمال إنجلترا. وانتشر جنود عند المواقع المهمة لتعزيز الأمن بعد رفع مستوى التهديد إلى أعلى مستوياته للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

وقالت الشرطة إن أفراد شرطة مسلحين يقومون بدوريات منتظمة في شبكة قطارات الأنفاق بلندن منذ ديسمبر كانون الأول لكن هذه ستكون المرة الأولى التي يقومون فيها بدوريات على متن القطارات في مختلف أنحاء البلاد.

وقال قائد شرطة النقل البريطانية بول كراوذر في بيان "إن نشر أفراد أمن مسلحين على متن القطارات يضمن لنا إبقاء القطارات آمنة بأقصى قدر ممكن بالنسبة للركاب. ستكون دورياتنا مرئية بوضوح ومن المفترض أن يشعر بارتياح لوجودها".

وأضاف أن هذه الخطوة لا علاقة لها بأي معلومات محددة لكنها جزء من الخطة الوطنية للتعامل مع التهديد القائم. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

شاهد: ثوران بركان على ارتفاع 4 آلاف متر في إندونيسيا ورفع حالة التأهب

(الجزيرة)

فرنسا.. بدء محاكمة 4 عناصر شرطة بتهمة الاعتداء العنصري على موسيقي أسود (فيديو)

سيارات تحترق خلال مظاهرة ضد "قانون الأمن الشامل" في باريس السبت (رويترز)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)