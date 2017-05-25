بريطانيا تنتقد نشر صور "أدلة" من موقع حادث مانشستر

قالت الشرطة البريطانية إن تسريب معلومات متعلقة بالتفجير الانتحاري الذي وقع الاثنين في مانشستر على وسائل الإعلام الأمريكية ينتهك الثقة ويقوض التحقيقات في الهجوم.

وقال متحدث باسم مجلس قيادات الشرطة الوطنية إن تسريب المعلومات المتعلقة بالتفجير الذي وقع الاثنين في مانشستر وظهورها على وسائل الإعلام الأمريكية يمثل انتهاكا للثقة بين الشركاء الدوليين ويقوض التحقيقات في الهجوم.

وأوضح المتحدث، في رد على تقارير أمريكية شملت صورا قيل إنها من موقع التفجير أنهم يقدرون كثيرا العلاقات المهمة مع الشركاء الموثوق فيهم في أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون والأمن في أنحاء العالم، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تمكننا من التعاون وتبادل المعلومات المتميزة والحساسة بما يمكننا من هزيمة الإرهاب وحماية المواطنين في الداخل والخارج.

وتابع المتحدث باسم الشرطة بالقول "عندما تُنتهك الثقة فإنها تقوض هذه العلاقات وتقوض تحقيقاتنا وثقة الضحايا والشهود وأسرهم، بل إن هذا الضرر يكون أكبر عندما يتعلق بالكشف دون إذن عن أدلة محتملة في خضم تحقيق كبير في إطار مكافحة الإرهاب".

وكانت سائل إعلام أمريكية نشرت صورا لموقع الحادث والقنبلة التي استخدمت في الهجوم .