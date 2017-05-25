السفارة الأمريكية بالقاهرة تُحذر رعاياها بمصر من "تهديد محتمل"

حذَّرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، مساء يوم الأربعاء، رعاياها الموجودين في مصر، من تهديد "محتمل" من "حركة سواعد مصر"، المعروفة بـ"حسم"، والتي تعتبرها السلطات المصرية إرهابية.

جاء ذلك بالتزامن مع نشر "حسم" مقطع فيديو (لم يتسن التأكد من صحته) عبر حسابها بموقع "تويتر"، قالت فيه إنه لهجوم على حاجز أمني بحي مدينة نصر (شرقي القاهرة) أسفر عن مقتل 3 شرطيين بينهم ضابطان وإصابة 5 آخرين، مطلع مايو/ أيار الجاري.

وقالت السفارة الأمريكية، في رسالة نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، إنها تحذر الأمريكيين الموجودين بمصر، من "تهديد محتمل هذا المساء لحركة حسم، تلك المنظمة الإرهابية المعروفة".

وأضافت أنه "لا يتوافر لدينا مزيد من المعلومات عن ذلك التهديد المحتمل، غير أننا على تواصل مع السلطات المصرية".

وطالبت السفارة المواطنين الأمريكيين الموجودين بالقاهرة بتوخي الحذر.

وبعد نحو 3 ساعات من تحذير السفارة الأمريكية، قالت الداخلية المصرية، في بيان، إنها حددت 9 عناصر منتمين لـ"حسم"، تورطوا في هجوم حي مدينة نصر، الذي تحدثت عنه الحركة في مقطع الفيديو، وتم القبض على أحدهم.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مصدر مستقل بشأن ما جاء في بيان الداخلية.

وتبنّت حركة "حسم" خلال الأشهر الأخيرة عدة عمليات بمصر كان أشهرها استهداف موكب النائب العام المساعد، زكريا عبدالعزيز عثمان، بسيارة ملغومة دون إصابته شرقي العاصمة القاهرة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وكذلك أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال مسؤول أمني وشرطيين خلال الشهرين الماضيين.

وتشهد مصر عمليات تفجير تستهدف مواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر وأحياناً مسؤولين أمنيين، وهي العمليات التي تزايدت خلال السنتين الماضيتين في أكثر من محافظة وخاصة في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق البلاد)؛ ما أسفر عن مقتل العشرات لاسيما من أفراد الجيش والشرطة.