إسرائيل تعلن تلقّي مساعدات أمريكية إضافية بقيمة 75 مليون دولار

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الأربعاء) عن تلقي بلاده مساعدات إضافية أمريكية بقيمة 75 مليون دولار بعد زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب.

وصرح نتنياهو أن "الولايات المتحدة وعدتنا بالحفاظ على التفوق (العسكري) النوعي" لإسرائيل في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته أجهزته.

وأضاف: "قبل ثلاثة أيام أضاف الأمريكيون 75 مليون دولار أمريكي إلى المساعدات لبرنامج الدفاع المضاد للصواريخ" من دون تحديد جدولها الزمني.

وفي سبتمبر/أيلول 2016 ورغم التوتر بين سلف ترمب، باراك أوباما، ونتنياهو اتفقت الدولتان الحليفتان على زيادة المساعدات الأمريكية العسكرية لإسرائيل خلال فترة 2019-2028 إلى 38 مليار دولار، عوضا عن 30 مليار دولار لفترة 2009-2018.

وشكل هذا المبلغ أضخم مساعدة عسكرية ثنائية تقدمها الولايات المتحدة في تاريخها.

وبحسب البيت الأبيض سيخصص مبلغ 33 مليارا لشراء تجهيزات دفاع وخمسة مليارات لتمويل منظومة "القبة الحديدية" الصاروخية لاعتراض صواريخ متوسطة وطويلة المدى.

وأعلن البيت الأبيض أن ترمب جدد مرة أخرى يوم الاثنين خلال لقائه نتنياهو في القدس التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل "بما في ذلك الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي".