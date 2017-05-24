محكمة أمريكية تنظر في دعوى ويكيبيديا ضد وكالة الأمن القومي

أمرت محكمة استئناف اتحادية بالولايات المتحدة الثلاثاء بتحريك جزء في دعوى قضائية، تقول إن عمليات المراقبة الإلكترونية الضخمة لوكالة الأمن القومي الأمريكية تنتهك الدستور الأمريكي.

وأمرت المحكمة، بتحريك جزء في دعوى قضائية قال فيها ناشر موقع ويكيبيديا ومنظمات أخرى ، إن عمليات المراقبة الإلكترونية الضخمة لوكالة الأمن القومي الأمريكية تنتهك الدستور الأمريكي.

وبموافقة الأعضاء الثلاثة بالإجماع قالت الدائرة الرابعة في محكمة الاستئناف في ريتشموند بولاية فرجينيا إن بإمكان مؤسسة ويكيبيديا متابعة ادعاءات تطعن في عمليات المراقبة التي يطلق عليها "أبستريم" وتشمل البحث الجماعي في اتصالات على الإنترنت.

وقالت محكمة الاستئناف إن قاضيا بمحكمة أدنى أخطأ برفض هذا الادعاء لأن الاتهامات الرئيسية ليست "خيالا" ومنحت المؤسسة موقفا للتقدم بدعوى بوقوع انتهاكات تخص التعديلين الأول والرابع من الدستور الأمريكي.

وأيد القرار الرفض الخاص بادعاءات مشابهة لثماني جماعات ومنها "العفو الدولية في أمريكا وهيومن رايتس ووتش " قائلة إنها لم تقدم أدلة مقنعة تظهر أن وكالة الأمن القومي كانت تعترض اتصالاتهم.