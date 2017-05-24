شاهد: ميلانيا ترفض الإمساك بيد ترمب للمرة الثانية

رفضت ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإمساك بيد زوجها أثناء نزولهما على سلم الطائرة في العاصمة الإيطالية روما.

ولقى مقطع الفيديو للرئيس ترمب وزوجته رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال بعض رواد هذه المواقع إن هذا الموقع يشير إلى وجود توتر بين الرئيس ترمب وزوجته.

وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها ترمب لهذا الموقع إذ رفضت السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية يدها إلى زوجها أثناء محاولته الإمساك بها بعد وصولهما إلى إسرائيل.

وكانت ميلانيا تسير متأخرة عن زوجها قليلا في ذلك الوقت بعد هبوطهما من الطائرة مباشرة في مطار تل أبيب.

وأظهر مقطع فيديو قيام ترمب بمد يده إلى زوجته لإمساكها حتى يسيرا جنبا إلى جنب، لكن الأخيرة أبعدت يده عنها واستمرت في السير من دون إبداء أي تأثر، فيما يشير إلى احتمالية وجود توتر في العلاقة بينهما، وهو توتر ظهر في الكثير من المناسبات بشكل علني.

واستقبل البابا فرنسيس الأربعاء في الفاتيكان دونالد ترمب، برفقة زوجته ميلانيا التي ارتدت الاسود وغطت رأسها بحسب البروتوكول المعتمد في الزيارات الرسمية للفاتيكان.

وبعد مصافحة ودية، وقف دونالد ترمب الذي علت الابتسامة وجهه والبابا الذي كان أكثر جدية أمام عدسات المصورين مطولا قبل أن يعقدا لقاء ثنائيا استمر نصف ساعة في مكتبة الفاتيكان.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المواضيع الخلافية تبدو كثيرة بين "الملياردير" و"بابا الفقراء"، من إقامة الحواجز في وجه الهجرة إلى الليبرالية الاقتصادية، لكن من النقاط المشتركة بينهما التشدد في مكافحة الإجهاض.

وعلى هذا الصعيد، فإن ترامب أجاز للشركات أن ترفض تمويل نفقات منع الحمل لموظفيها، وجمد تمويل منظمات غير حكومية دولية تؤيد الإجهاض، وعين قاضيا محافظا معروفا بمواقفه المعارضة للإجهاض في المحكمة العليا.

وبهذا اللقاء في الفاتيكان، اختتم الرئيس الأمريكي كذلك جولته الأولى خارج الولايات المتحدة، بعد خطاب موجه إلى العالم الإسلامي ألقاه في السعودية، ومحطة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية زار خلالها حائط البراق في القدس.