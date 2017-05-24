شاهد: برلماني يرد على السيسي بفيديو من حملته الرئاسية

نشر البرلماني المصري هيثم الحريري فيديو للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء حملته الانتخابية يقول فيه قبل ثلاث سنوات إنه يجب إغناء الناس قبل رفع الدعم.

وأضاف الحريري على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذا كان "الكلام المدروس" أثناء ترشح السيسي لرئاسة الجمهورية في رد على ما قاله السيسي لنائب برلماني طالب السيسي بتأجيل رفع الدعم عن الطاقة، وهو ما أثار انفعال الرئيس المصري.

وأعلن هيثم الحريري تضامنه مع زميله أبو المعاطي عضو مجلس النواب، رافضا أن يتحدث الرئيس إلى أي مواطن بهذه الطريقة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد انفعل على أبو المعاطي مصطفى عضو مجلس النواب المصري بسبب مطالبة الأخير بإرجاء الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود.

وطالب النائب أبو المعاطي مصطفى بإرجاء الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود مراعاة للمواطنين محدودي الدخل لحين رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه (نحو 165 دولارا).

وقال أبو المعاطي إن المواطن البسيط هو الذي يدفع فاتورة هذه الزيادات في حين لا يتأثر رجال الأعمال بهذه الزيادات.

لكن السيسي رد عليه منفعلا: "أنت مين؟" وعندما رد النائب بتعريف نفسه بأنه عضو مجلس نواب قال السيسي: "نواب إيه؟"

وأضاف موبخا النائب: "أنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ أنت دارسه؟ إيه ده؟ أنتو دارسين الكلام اللي بتقولوه ده؟"

وتعتزم الحكومة المصرية فرض زيادات جديدة في أسعار الوقود والسلع وهو الأمر الذي حذر مراقبون من تداعياته الخطيرة على محدودي الدخل خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.