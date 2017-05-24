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شاهد: إغلاق مطار نيوارك في نيوجيرسي بعد حريق بمحرك طائرة

24/5/2017

أعيد فتح مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بعد إغلاقه وإجلاء 131 شخصا من طائرة تابعة ل"يونايتد إيرلاينز" إثر حريق في أحد محركاتها.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة وهي من الطراز بوينغ 757 كانت في طريقها إلى المدرج لتتجه إلى سان فرانسيسكو في حوالي الساعة التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة عندما شوهد اللهب يخرج من المحرك الأيمن.

وقال جوناثان جويرين المتحدث باسم "يونايتد إيرلاينز" إن برج المراقبة أخطر الطائرة بالحريق وإن شخصا أصيب في الكاحل أثناء عملية الإخلاء.

وقال متحدث باسم المطار (لرويترز ) في رسالة بالبريد الإلكتروني إن خمسة أشخاص عانوا من إصابات طفيفة خلال الحادث وإن من المتوقع حدوث بعض التأخيرات بالمطار.

وقال جويرين إن الطائرة كانت تحمل 124 راكبا وطاقما من سبعة أفراد.

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية أنها ستحقق في الحادث.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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