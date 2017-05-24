شاهد: أول رد من السيسي على اتهامات سودانية بدعم متمردين في دارفور

نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهامات سودانية بدعم حركات متمردة في إقليم دارفور.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي "كريستيان كيرن" إن سياسة مصر الثابتة هي عدم التدخل في شؤون الآخرين.

وأضاف السيسي "نحن لا نقوم بهذه الإجراءات الخسيسة" متابعا "ندير سياسة شريفة في زمن عز فيه الشرف". كما نفى وجود أي تآمر خاصة لدى "الأشقاء".

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أعلن أمس الثلاثاء أن قواته ضبطت عربات ومدرعات مصرية إثر المعارك الاخيرة في إقليم دارفور نهاية الأسبوع الماضي.

وقال البشير أمام قيادة الجيش في الخرطوم أن القوات المسلحة ضبطت "عربات ومدرعات مصرية أثناء المعارك الأخيرة في دارفور".

وشهدت نهاية الأسبوع الماضي اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات تحرير السودان جناح منى مناوي في شمال وشرق إقليم دارفور، بعد أشهر من الهدوء.

وقال البشير "حاربنا (مع المصريين) منذ 1967، وظللنا نحارب لمدة عشرين سنة ولم يدعمونا بطلقة. والذخائر التي اشتريناها منهم كانت فاسدة".

وكان المتحدث باسم الجيش السوداني أحمد خليفه الشامي قد أعلن في بيان السبت أن قوات من الحركات المتمردة التي تقاتل الحكومة منذ عام 2003 عبرت الحدود إلى السودان من داخل ليبيا وجنوب السودان، وأن القوات الحكومية تصدت لها "بشراسة". وأشار الى تدمير أسلحة وعربات المتمردين.