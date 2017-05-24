ترمب يصف الزعيم الكوري الشمالي بأنه "مجنون يملك أسلحة نووية"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأنه "مجنون يملك أسلحة نووية" خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفيليبيني جرت نهاية أبريل / نيسان.

واستنادا لصحيفة (واشنطن بوست) التي أوردت الخبر مساء الثلاثاء، قال ترمب في نهاية تلك المكالمة الهاتفية في التاسع والعشرين من أبريل / نيسان "لا يمكننا أن نترك مجنونا يملك أسلحة نووية حُرّاً بهذا الشكل".

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي، قال متحدثا عن كوريا الشمالية "لدينا قوة نارية كبيرة أكثر منها بعشرين مرة، لكننا لا نريد استخدامها".

وبعد ذلك بثلاثة أيام قال ترمب لوكالة (بلومبورغ ) إنه "يتشرف" بلقاء الزعيم الكوري الشمالي الذي يخضع برنامج بلاده النووي لعقوبات دولية.

وأوضحت (واشنطن بوست) أن ترمب سعى أيضا خلال المكالمة مع دوتيرتي إلى الاستفسار عما إذا كان كيم جونغ أون "مُستقراً أم غير مستقرّ".. فردّ دوتيرتي إن كيم لديه "لعبة خطيرة في يديه يمكن أن تخلق الكثير من العذاب والمعاناة للبشرية جمعاء".

وأضافت الصحيفة، أن ترمب بدا مطمئنا إلى أن التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية قد فشلت، مؤكدا أن "كل صواريخه تحطمت، وهذا هو الخبر السار" في إشارة إلى كيم.

وقالت الصحيفة إنه عندما سأل الرئيس الأمريكي دوتيرتي ما إذا كانت للصين "سلطة على" كيم، أجابه الرئيس الفلبيني: نعم في النهاية، الورقة الأخيرة هي في يد الصين، فقط الصين".

وأشارت الصحيفة إلى أن ترمب قال "آمل أن الصين ستحل المشكلة، لكن اذا لم تفعلها الصين، سنفعلها نحن".

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي أنهى المكالمة بدعوة دوتيرتي إلى زيارة البيت الأبيض "في أي وقت يريده" واصفا إياه بأنه "رجل صالح".