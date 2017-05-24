بريطانيا تنشر الجيش وترفع مستوى التهديد الأمني بعد هجوم مانشستر

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الثلاثاء إن بلادها رفعت مستوى التهديد الأمني إلى "حرج" من "حاد" بعد هجوم مانشستر الذي أودى بحياة 22 شخصا بينهم أطفال.

وأوضحت في بيان على التلفزيون عقب اجتماع للجنة مواجهة الأزمات بالحكومة "بناء على التحقيقات التي أجريت اليوم خلصنا إلى أنه ينبغي رفع مستوى التأهب في الوقت الراهن من حاد إلى حرج".

واعتبرت أن تقييمهم هذا لا يقتصر فقط على زيادة احتمالات وقوع هجوم، ولكن يشير إلى أن هجوما آخر قد يكون وشيكا".

وأضافت رئيسة الوزراء البريطانية القول ، أن الجهد المبذول على مدار اليوم كشف عن احتمال لا يمكن أن نتجاهله يفيد بوجود مجموعة أكبر من الأفراد على صلة بهذا الهجوم، وأوضحت أن أفرادا من القوات المسلحة سيعززون الأمن في المواقع الرئيسية، مشيرة إلى أنه قد يتم نشر عسكريين في مناسبات عامة مثل الحفلات والأحداث الرياضية.

وقالت رئيسة الحكومة البريطانية أن اللجنة المستقلة التي تحدد مستوى التهديد أوصت برفعه بعد قيام رجل عرفته الشرطة بأنه يدعى سلمان عبيدي بتفجير قنبلة بدائية الصنع في قاعة للحفلات مساء الاثنين مع خروج الحضور من الحفل.