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سياسة|الجزائر

الجزائر: تعيين عبد المجيد تبون رئيسا للوزراء

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
24/5/2017

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وزير الإسكان السابق عبد المجيد تبون وزيرا أول، (رئيسا للوزراء)، خلفا لعبد المالك سلال وذلك في إطار تعديل حكومي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان للرئاسة الجزائرية أن التعيين جاء "عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، قدم الوزير الأول عبد المالك سلال استقالته واستقالة حكومته لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".

وأضاف البيان أنه وفقا للدستور، "عين رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية السيد عبد المجيد تبون وزيرا أول"، كما كلف بوتفليقة "أعضاء الحكومة المغادرة بتسيير الشؤون الجارية لقطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة".

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية
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