أردوغان: إذا أرادت برلين سحب قواتها فسنقول "مع السلامة"

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الخميس إنه إذا قررت ألمانيا سحب قواتها من قاعدة إنجيرليك الجوية فإن بلاده ستقول لها "مع السلامة".

وأضاف إردوغان متحدثا في أنقرة قبل التوجه إلى بروكسل لحضور قمة لزعماء حلف شمال الأطلسي واجتماع مع قادة الاتحاد الأوربي أن تركيا لم تتلق أي إشارة من برلين بشأن السحب المتحمل للقوات المتمركزة في القاعدة الجوية الواقعة جنوب تركيا.

وبات مستقبل القوات الألمانية في إنجيرليك موضع شك بعدما منعت تركيا برلمانيين ألمانا من زيارة القوات هذا الشهر مما دفع برلين للقول إنها ربما تفكر في نقل القوات. ويتمركز نحو 250 جنديا ألمانيا في إنجيرليك حيث يساهمون في قتال تنظيم الدولة ضمن تحالف تقوده الولايات المتحدة.