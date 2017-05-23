شرطة مانشستر: ارتفاع عدد ضحايا التفجير إلى 22 قتيلا بينهم أطفال

قالت الشرطة البريطانية إن عدد ضحايا التفجير الذي وقع في المدينة ارتفع إلى 22 قتيلا بينهم أطفال.

وقال قائد شرطة مانشستر إيان هوبكنز إن التفجير قام به شخص واحد وقُتل خلال تنفيذ الاعتداء، والذي أصيب فيه أيضا 59 شخصا.

وأضاف إنهم يركزون الآن على معرفة ما إذا كان هناك شركاء لمنفذ التفجير أم لا.

وأعلنت الأحزاب السياسية في بريطانيا تعليق الحملات الانتخابية حتى إشعار آخر في أعقاب التفجير الذي وقع خلال حفل للمغنية الأمريكية أريانا غراندي.

وقال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض في بيان إنه تحدث إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي وإنهما اتفقا على تعليق جميع حملات انتخابات الثامن من يونيو حزيران.

وقالت ماي في وقت سابق إن الحادث بالمدينة الواقعة في شمال انجلترا يجري التعامل معه باعتباره هجوما إرهابيا.