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سياسة

شرطة بريطانيا: منفذ هجوم مانشستر يدعى "سلمان عبيدي"

23/5/2017

أعلنت الشرطة البريطانية (الثلاثاء) أن منفذ التفجير الانتحاري بقاعة حفلات في مدينة مانشستر بشمال إنجلترا مساء الإثنين يدعى "سلمان عبيدي".

وقال قائد شرطة مانشستر إيان هوبكنز في تصريحات للصحفيين: "أستطيع أن أؤكد أن الرجل الذي يشتبه بأنه نفذ العمل المروع الليلة الماضية هو سلمان عبيدي البالغ من العمر 22 عاما".

وأضاف أنه لن يدلي بأي تصريحات أخرى تخص عبيدي في هذه المرحلة.

وتابع قوله "أولويتنا مع شبكة مكافحة الإرهاب بالشرطة وشركائنا الأمنيين هي مواصلة تحديد إن كان تحرك بمفرده أم أنه كان يعمل ضمن شبكة أكبر". 

وكان الهجوم الذي استهدف قاعة حفلات أثناء حفلة لمغنية البوب الأمريكية أريانا غراندي قد أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة نحو 60 آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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