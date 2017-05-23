شاهد: نائب إسرائيلي"يتسلل" لاستقبال ترمب لالتقاط سيلفي

نجح النائب الإسرائيلي أورن حزان المعروف بفضائحه في التقاط صورة "سيلفي" مع الرئيس الأمريكي ترمب خلال حفل الاستقبال في مطار بن غوريون، ما آثار سلسلة من التعليقات عبر وسائل التواصل.

ولم يكن من المفترض أن يقترب حزان من ترمب لهذه الدرجة خلال حفل الاستقبال، بحسب وزارة الخارجية التي قالت إنه "تسلل" إلى الصف الأول بين المسؤولين الكبار الذين حضروا للترحيب بالرئيس الأمريكي.

وفي لقطات بثت عبر القنوات التلفزيونية الإسرائيلية، يقوم حزان، العضو في حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتانياهو، بإخراج هاتفه المحمول من جيبه ويقترح على الرئيس الأمريكي أخذ صورة سيلفي. ويتبادل ترمب نظرات الحيرة مع نتنياهو الذي يسعى عبثا بيده لمنع حزان من خرق البروتوكول.

وخلال بضع ساعات، حصدت الصورة مع ترمب إعجاب الآلاف على النائب على موقع فيسبوك، لكنها أثارت أيضا غضب بعض مستخدمي الانترنت وبعض أعضاء حزب الليكود.

وعلق بنيامين لاشكار، العضو في اللجنة المركزية لليكود، قائلا: "يجب طرد أورن حزان من البرلمان، وكلما كان ذلك أقرب كان أفضل".

وتم تعليق مهام حزان كنائب لرئيس الكنيست الإسرائيلي في عام 2015، بعد شبهات تتعلق بممارسته "القوادة" واستخدام مخدرات "قوية".

كما تم تعليق نشاطه البرلماني أيضا في ديسمبر/كانون الأول 2015، بعد أن قام بتصرف "مهين" تجاه نائب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال حزان بعد التقاط الصورة لوسائل الإعلام إنه لطالما وُصف بأنه "ترمب الإسرائيلي".

وأضاف بجدية: "كانت بالنسبة إلي، وأعتقد أيضا بالنسبة إليه، لحظة تاريخية".