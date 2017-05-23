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سياسة|أمريكا

شاهد: ترمب يتجاهل مصافحة نتنياهو

23/5/2017

تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مصافحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام كاميرات وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي جمعهما في القدس المحتلة.

وترك ترمب المنصة عقب انتهاء لقائه مع نتنياهو متجاهلا مصافحته، إلا أنه سرعان ما عاد إليه مرة أخرى بعدما قام أحد حراسه وكذلك نتنياهو بتنبيهه.

وكان الرئيس الأمريكي وصل الإثنين إلى تل أبيب قادما من الرياض، ضمن الرحلة الأولى لترمب منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة رسمياً مطلع العام الجاري.

وكانت ميركل تعرضت إلى موقف مشابه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض، عندما تجاهل ترمب دعوات الصحفيين بمصافحة ميركل أثناء لقائهما في البيت الأبيض شهر مارس أذار الماضي.

فبعد انتهاء لقاء ترمب وميركل بدأت عدسات المصورين بالتقاط الصور، وعلت أصوات المصورين بكلمة “مصافحة مصافحة”، ما دفع ميركل لأن تتمتم بصوت منخفض إلى الرئيس الأمريكي قائلة: “يريدون منا أن نتصافح”، لكن ترمب تجاهل حديثها تماماً وواصل النظر إلى عدسات كاميرات المصورين دون أن يبدي أي رد فعل، وسط ذهول المستشارة الألمانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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