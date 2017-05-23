شاهد: انفجار بمدينة مانشستر البريطانية يوقع قتلى وجرحى

أكدت الشرطة البريطانية في وقت متأخر مساء الاثنين سقوط قتلى وجرحى نتيجة "حادث خطير" في مدينة مانشستر شمال انجلترا في قاعة كانت المغنية الأمريكية أريانا غراندي تحيي حفلا بها.

وقالت شرطة غريتر مانشستر "أجهزة الطوارئ تستجيب لحادث خطير في (قاعة احتفالات) مانشستر أرينا.. تجنبوا المنطقة".

وقالت وسائل إعلام إن شهودا أبلغوا عن سماع دوي انفجار قوي بالموقع.

وأظهر مقطع فيديو نشر على يوتيوب أفرادا من الجمهور يصرخون ويركضون في المكان. ولم يتسن التحقق من التقارير على الفور من مصادر مستقلة.

وبريطانيا في حالة تأهب أمني عند ثاني أعلى مستوى وهو ما يعني أن احتمال أن ينفذ متشددون هجوما مرجح بشدة.