شاهد: السيسي ينفعل على نائب برلماني: "أنت مين"؟

انفعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أحد أعضاء مجلس النواب المصري بسبب مطالبة الأخير بإرجاء الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود.

وكان السيسي يفتتح عددا من المشروعات بمحافظة دمياط شمال البلاد (الثلاثاء) عندما طالبه النائب أبو المعاطي مصطفى بإرجاء الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود مراعاة للمواطنين محدودي الدخل لحين رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه (نحو 165 دولارا).

وقال أبو المعاطي إن المواطن البسيط هو الذي يدفع فاتورة هذه الزيادات في حين لا يتأثر رجال الأعمال بهذه الزيادات.

لكن السيسي رد عليه منفعلا: "أنت مين؟" وعندما رد النائب بتعريف نفسه بأنه عضو مجلس نواب قال السيسي: "نواب ايه؟"

وأضاف موبخا النائب: "أنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ أنت دارسه؟ ايه ده؟ أنتو دارسين الكلام اللي بتقولوه ده؟"

وتعتزم الحكومة المصرية فرض زيادات جديدة في أسعار الوقود والسلع وهو الأمر الذي حذر مراقبون من تداعياته الخطيرة على محدودي الدخل خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.