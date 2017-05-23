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سياسة

شاهد: البشير يعلن ضبط عربات ومدرعات مصرية في دارفور

23/5/2017

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير الثلاثاء أن قواته ضبطت عربات ومدرعات مصرية إثر المعارك الاخيرة في إقليم دارفور نهاية الأسبوع الماضي.

وقال البشير أمام قيادة الجيش في الخرطوم أن القوات المسلحة ضبطت "عربات ومدرعات مصرية أثناء المعارك الأخيرة في دارفور".

وشهدت نهاية الأسبوع الماضي اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات تحرير السودان جناح منى مناوي في شمال وشرق إقليم دارفور، بعد أشهر من الهدوء.

وقال البشير "حاربنا (مع المصريين) منذ 1967، وظللنا نحارب لمدة عشرين سنة ولم يدعمونا بطلقة. والذخائر التي اشتريناها منهم كانت فاسدة".

وكان المتحدث باسم الجيش السوداني أحمد خليفه الشامي قد أعلن في بيان السبت أن قوات من الحركات المتمردة التي تقاتل الحكومة منذ عام 2003 عبرت الحدود إلى السودان من داخل ليبيا وجنوب السودان، وأن القوات الحكومية تصدت لها "بشراسة".

وأشار الى تدمير أسلحة وعربات المتمردين.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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