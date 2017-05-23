شاهد: إشعال النار في فنزويلي لقيامه بالسرقة

قال شهود عيان في فنزويلا إن شخصا أصيب بإصابات بالغة بعدما قام عدد من الأشخاص بإشعال النار به بسبب ارتكابه للنهب في العاصمة كاراكاس.

ويظهر مقطع مصور للحادث، الذي نشره نشطاء على موقع تويتر يوم الجمعة، الشخص وهو يجري وسط حشود وقد اشتعلت النيران بجسده، ويمكن سماع أصوات صراخ تقول باللغة الأسبانية "لصوص!"

وقال يواكين أبونتي، الذي سجل المقطع المروع، إن عددا من الأشخاص هاجموا الضحية بسبب قيامه بالسرقة والنهب.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد اتهم متظاهري المعارضة (الأحد) بإشعال النار في الرجل، وقال إنهم حرقوه لأنه من مؤيدي الحكومة.

ووقع الحادث بمنطقة بلازا ألتاميرا شرق العاصمة كاراكاس. وقال شهود عيان إن عددا من الأشخاص سكبوا البنزين على الرجل وأشعلوا به النيران.

وأظهرت صور أخرى تداولها نشطاء عددا من المسعفين وهم يحاولون علاج الرجل في مسرح الحادث.

وقال الرئيس مادورو إن الرجل يدعى أورلاندو فيغورا (21 عاما)، وإنه يخضع للعلاجي في أحد المستشفيات بسبب الحروق الخطيرة التي تعرض لها.