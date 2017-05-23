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سياسة

شاهد: إشعال النار في فنزويلي لقيامه بالسرقة

22/5/2017

قال شهود عيان في فنزويلا إن شخصا أصيب بإصابات بالغة بعدما قام عدد من الأشخاص بإشعال النار به بسبب ارتكابه للنهب في العاصمة كاراكاس.

ويظهر مقطع مصور للحادث، الذي نشره نشطاء على موقع تويتر يوم الجمعة، الشخص وهو يجري وسط حشود وقد اشتعلت النيران بجسده، ويمكن سماع أصوات صراخ تقول باللغة الأسبانية "لصوص!"

وقال يواكين أبونتي، الذي سجل المقطع المروع، إن عددا من الأشخاص هاجموا الضحية بسبب قيامه بالسرقة والنهب.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد اتهم متظاهري المعارضة (الأحد) بإشعال النار في الرجل، وقال إنهم حرقوه لأنه من مؤيدي الحكومة.

ووقع الحادث بمنطقة بلازا ألتاميرا شرق العاصمة كاراكاس. وقال شهود عيان إن عددا من الأشخاص سكبوا البنزين على الرجل وأشعلوا به النيران.

وأظهرت صور أخرى تداولها نشطاء عددا من المسعفين وهم يحاولون علاج الرجل في مسرح الحادث.

وقال الرئيس مادورو إن الرجل يدعى أورلاندو فيغورا (21 عاما)، وإنه يخضع للعلاجي في أحد المستشفيات بسبب الحروق الخطيرة التي تعرض لها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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