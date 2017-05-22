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سياسة|الولايات المتحدة

وزارة الدفاع الأمريكية تدرس إمكانية تعيين متحولين جنسيا

جنود بالجيش الأمريكي خلال مهمة عسكرية
جنود بالجيش الأمريكي خلال مهمة عسكرية
22/5/2017

أفادت مذكرة وقعها مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الوزارة تدرس إمكانية تعيين متحولين جنسيا بحلول الأول من يوليو تموز.

ورفعت الوزارة الحظر على خدمة المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكي العام الماضي في عهد وزير الدفاع السابق آشتون كارتر. وألغت هذه الخطوة واحدا من آخر القيود على الخدمة في الجيش وجاءت بعد قرار في 2011 لرفع الحظر عن خدمة المثليين والمثليات في الجيش.

وأكد متحدث باسم الوزارة محتوى المذكرة لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التصريحات.

وأصدرت المذكرة تعليمات لكل فروع الجيش لدراسة "الاستعداد لبدء تقييم المتقدمين من المتحولين جنسيا للخدمة في الجيش بحلول الأول من يوليو 2017".

وفي المذكرة التي تحمل تاريخ الثامن من مايو أيار وجه روبرت ورك نائب وزير الدفاع تعليمات لقادة كل أفرع الجيش بتقديم تقاريرهم بحلول 31 مايو أيار.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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