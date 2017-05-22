منظمة ألمانية تطالب بحظر الحجاب على التلميذات

طالبت منظمة "تير دي فام" الألمانية لحقوق النساء بحظر قانوني لارتداء الحجاب بالنسبة للتلميذات في رياض الأطفال والمدارس بألمانيا.

وبررت المنظمة مطلبها عقب الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية (الاثنين) في برلين بـ "ضرورة ضمان الحق في الطفولة".

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، كريستا شتوله، إنه لابد أن تكون رياض الأطفال والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية "ساحة حماية قانونية" يستطيع فيها جميع الأطفال عيش نموذج اجتماعي علماني بصرف النظر عن الجنس والأصل والعقيدة.

ورأت شتوله ضرورة أن يسري الحظر على جميع الأطفال القصر في المدارس.

كما رأت شتوله أن الانتقاب المتزايد في رياض الأطفال والمدارس بألمانيا يعارض هذا الهدف وأن الحجاب "يجعل الفتيات كفاتنات عليهن إخفاء مفاتنهن من الرجال"، وأن هذه الصورة النمطية لدور الأنثى في النظام الأبوي تضطهد الرجل أيضا كشخص "تسيره نزواته المزعومة التي لا يستطيع السيطرة عليها".

وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد يو غوف في مايو/آيار عام 2016 أن واحدا من بين كل اثنين في ألمانيا يؤيد حظر ارتداء الحجاب على التلميذات في حين رأى 30% ممن شملهم الاستطلاع ضرورة الاستمرار في السماح لهن بارتدائه.

وطالب 11% ممن شملهم الاستطلاع بعدم السماح للتلميذات بارتداء الحجاب إلا بدءا من سن معينة مثل سن 16 سنة.