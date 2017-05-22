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سياسة|العراق

مقتل جنديين عراقيين و4 انتحاريين حاولوا اقتحام معسكر شرقي ديالى

عناصر من القوات العراقية (أرشيف)
عناصر من القوات العراقية (أرشيف)
22/5/2017

أفاد مصدر أمني عراقي، الإثنين، بأن جنديين اثنين قتلا وأُصيب آخرون أثناء محاولة عناصر من تنظيم الدولة اقتحام قاعدة عسكرية شرقي محافظة ديالى.

و قال حبيب الشمري، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب، إن "4 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا اقتحام قاعدة كركوش العسكرية الواقعة بمحيط قضاء بلدروز شرقي ديالى (شرق)".

وأضاف أن "عناصر الحماية اشتبكوا مع الانتحاريين وتمكنوا من قتل اثنين خلال الاشتباكات".

وتابع أن "قوات كبيرة من الجيش فرضت طوقًا أمنيًا حول المكان وتمكنت لاحقًا من محاصرة الانتحاريين الاثنين الآخرين وقتلهما، كما قتل عنصران من الجيش، وأصيب عدد آخر (لم يحدده) بجروح".

وتزايدت مؤخرًا حدة الهجمات التي يشنها مسلحون مرتبطون بتنظيم الدولة على قوات الأمن والمقاتلين الموالين للحكومة والمدنيين بمناطق شمال شرقي محافظة ديالى.

وفي صيف 2014، سيطر تنظيم الدولة على مناطق واسعة في محافظة ديالى، وتمكنت قوات من الجيش العراقي مدعومة بالتحالف الدولي من استعادة هذه المناطق نهاية 2015.

المصدر : الأناضول
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