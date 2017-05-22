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سياسة|الولايات المتحدة

طلاب جامعة أمريكية ينسحبون من خطاب لنائب الرئيس

طلاب جامعة نوتر دام يغادرون قبل خطاب بنس
طلاب جامعة نوتر دام يغادرون قبل خطاب بنس
22/5/2017

عبر عشرات الطلاب من جامعة "نوتردام" بولاية إنديانا الأمريكية عن احتجاجهم على سياسات البيت الأبيض عبر مقاطعتهم خطابا كان يلقيه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بمناسبة تخرجهم.  

ويظهر مقطع الفيديو الخريجين وهم يغادرون بصمت ملعب كرة القدم في الجامعة أثناء حفل التخرج عندما بدأ بنس إلقاء خطابه.    

وتعد جامعة "نوتردام" من أبرز الجامعات الكاثوليكية في الولايات المتحدة.

 وكان بنس، المحافظ اجتماعيا والمتدين، حاكم ولاية إنديانا التي ولد فيها ومثلها في الكونغرس لمدة 12 عاما.         

وإضافة إلى سجل بنس كحاكم للولاية، قال المحتجون إنهم يريدون التعبير عن اعتراضهم على التهديد الذي يعتبرون أن ترمب يشكله على الحريات المدنية وسياساته مثل محاولاته منع دخول مسافرين من دول أغلبية مواطنيها من المسلمين الى الولايات المتحدة.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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