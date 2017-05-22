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سياسة

شاهد: مسؤول سوداني يتهم مصر بتسليح فصائل متمردة

22/5/2017

قال مبعوث رئيس السودان للمفاوضات والتواصل الدبلوماسي بشأن إقليم دارفور، أمين حسن عمر، إن "الفصائل المتمردة التي هاجمت دارفور السبت الماضي استخدمت مدرعات وعتاداً حربياً مصرياً.

وأضاف عمر، في مؤتمر صحفي بالخرطوم: "نعرف أن مصر تدعم حليفها في ليبيا اللواء خليفة حفتر كما تدعم دولة جنوب السودان أيضاً بالسلاح".

ولم يصدر تعليق رسمي عن الجانب المصري بخصوص ما جاء على لسان المسؤول السوداني.

والسبت الماضي، أعلن الجيش السوداني دخوله في معارك مسلحة مع قوات "مرتزقة" بدارفور.

وأشار عمر، في المؤتمر الصحفي، إلى أن "القوات المتمردة دخلت من دولتي جنوب السودان وليبيا، وهي تستخدم مركبات ومدرعات مصرية".

ومضى قائلاً: "مصر تدعم حفتر وهو أمر لا غبار عليه، مع علمها أن المتمردين السودانيين يقاتلون مع حفتر".

وتابع: "لا نعرف كيف تدعم مصر الحركات المتمردة، لكن المدرعات الحربية التي استُخدمت في الهجوم مصرية".

ومنذ العام 2003، تقاتل 3 حركات مسلحة رئيسية في دارفور ضد الحكومة السودانية؛ هي: "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم، و"جيش تحرير السودان" بزعامة مني مناوي (أعلنتا في وقت سابق من مايو/أيار الجاري وقف العدائيات لمدة 6 أشهر)، و"تحرير السودان"، التي يقودها عبد الواحد نور.

المصدر : وكالات
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