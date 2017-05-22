شاهد: كوريا الشمالية تطلق "بنجاح" صاروخا بالستيا

أكدت بيونغ يانغ الاثنين أنها أجرت تجربة "ناجحة" على إطلاق صاروخ بالستي متوسط المدى، مشيرة إلى أن الصاروخ بات جاهزا لاستخدامه في عمليات عسكرية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيم كيم جونغ-أون أشرف بنفسه على التجربة الصاروخية، و"وافق على نشر منظومة السلاح هذه".

من جانبها حثت الصين جميع الأطراف على الحفاظ على الهدوء وضبط النفس بعد إعلان كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صاروخا بالستيا متوسط المدى.

والصاروخ الذي أطلق هو من طراز بوكغوكسونغ-2، النسخة البرية من الصواريخ التي تطلق من غواصة والتي تستخدم وقودا صلبا يتيح اشتعالا فوريا.

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي قوله إن "المعطيات التكتيكية والفنية مطابقة لمطالب الحظر وهذا النوع من الصواريخ يجب أن يتم إنتاجه سريعا على نطاق واسع لتسليح القوة الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري".

وبحسب رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي فإن الصاروخ أطلق من بوكشانغ في مقاطعة بيونغان الجنوبية واجتاز 500 كلم قبل أن يسقط في بحر اليابان.

وأجرت بيونغ يانغ الأسبوع الماضي تجربة جديدة لإطلاق صاروخ بالستي متوسط المدى من نوع "هواسونغ-12″، قطع 700 كيلومتر. وقال المحللون إن هذا الصاروخ كان بمدى غير مسبوق.

وأكدت كوريا الشمالية أن الصاروخ قادر على حمل رأس نووية.

وهي سادس عملية لإطلاق صواريخ منذ بداية السنة، بعد عشرات التجارب المماثلة واختبارين نوويين في 2016. ويسرّع الشمال جهوده لصنع صاروخ بالستي عابر للقارات قادر على حمل رأس نووية إلى الأراضي الأمريكية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة غدا الثلاثاء حول ملف كوريا الشمالية بعد هذه التجربة الصاروخية الجديدة والتي أتت بعد أسبوع من تجربة مماثلة أثارت استياء دوليا وتهديدات بتشديد العقوبات على بيونغ يانغ.