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شاهد: ترمب وأسرته يصلّون أمام حائط البراق

22/5/2017

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا ترمب بزيارة حائط البراق (الإثنين)؛ مرتديا الطاقية اليهودية؛ حيث تلا بعض الصلوات قبل أن يضع ورقة في الحائط كما هي عادة اليهود.

وكان بصحبة ترمب خلال الزيارة الحاخام شموئيل رابينوفيتش، المسؤول عن الحائط، كما صحبه في الزيارة جاريد كوشنر، زوج ابنته إيفانكا، وهو يهودي أرثوذكسي، حيث ارتدى ترمب وابنته وصهره الطاقية اليهودية (الكيباه) التي يرتديها اليهود المتدينون.

وسيطرت إسرائيل على حائط البراق (الغربي) عقب احتلالها لمدينة القدس الشرقية عام 1967، وتطلق عليه اسم "حائط المبكى"، ويتوافد إليه يوميا آلاف اليهود للصلاة.

ويتمسك المسلمون بالحائط ويعتبرونه جزءاً من السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك لا يمكن التنازل عنه.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس أمريكي حائط البراق أثناء وجوده في منصبه. وكان أوباما قد زار الحائط عام 2008 أثناء الحملة الرئاسية، وقبل توليه منصبه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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