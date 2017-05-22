بدء محاكمة 220 متهما بمحاولة الانقلاب في تركيا

بدأت الإثنين، محاكمة أكثر من 220 مشتبها به بينهم أكثر من 20 جنرالا تركيا، متهمين بأنهم بين قادة المجموعة التي قامت بمحاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي.

وتتهم تركيا الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتدبير محاولة الانقلاب التي جرت في 15 يوليو/ تموز، وهو اتهام ينفيه بشدة.

وغولن بين 221 مشتبها به وردت أسماؤهم في لوائح الاتهام، وهو كذلك بين تسعة من المشتبه بهم الفارين.

وبحسب مراسلي وكالة فرانس برس، تم احضار جميع المشتبه بهم البقية إلى قاعة المحكمة الواقعة ضمن مجمع سجون في منطقة سنجان خارج أنقرة امام عدسات الكاميرات.

وهتف عشرات المتظاهرين الذين رفعوا الأعلام التركية مطالبين بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين، ورفعوا لافتات كتب عليها "من أجل شهداء وجنود 15 يوليو/ تموز، نريد عقوبة الإعدام".

وبين المشتبه بهم الذي وجهت لهم الاتهامات، هناك 26 جنرالا من ضمنهم قائد القوات الجوية السابق أكين أوزتورك ومحمد دسلي، وهو شقيق النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم سابان دسلي.

وتشمل المحاكمة كذلك الكولونيل علي يازجي، مساعد أردوغان العسكري السابق.

وتعقد جلسات الاستماع في القضية في أكبر قاعة محكمة في تركيا بنيت في الأساس من أجل المحاكمات المتعلقة بالانقلابات وتتسع لـ1558 شخصا.

وشددت الإجراءات الأمنية بشكل كبير في المكان الذي شوهد ت فيه طائرات بدون طيار تحلق فوق موقع القاعة وسط انتشار عربات الأمن المدرعة.

ويتهم العديد من المشتبه بهم بقيادة "مجلس السلام"، وهو الاسم الذي يقال إن مدبري الانقلاب أطلقوه على أنفسهم ليلة المحاولة الفاشلة.

وذكرت صحيفة "حرييت" الأحد أن الاتهامات الموجهة إليهم تتضمن "استخدام الإكراه والعنف في محاولة للإطاحة" بالبرلمان والحكومة التركية ما أدى إلى "استشهاد 250 مواطنا" و"محاولة قتل 2735″ شخصا آخر.

وأسفرت محاولة الانقلاب عن 248 قتيلا بحسب الرئاسة التركية، إضافة إلى 24 من منفذي المحاولة الذين قتلوا في الليلة ذاتها.

وهذه واحدة من محاكمات عديدة تجري في أنحاء البلاد للحكم على المشتبه بهم بالتورط في محاولة الانقلاب في ما ينظر إليه على أنه أكبر إجراء قانوني في تاريخ تركيا الحديث.

وكانت قاعة محكمة سنجان قد شهدت في فبراير/ شباط بدء محاكمة 330 مشتبها به متهمين بالقتل أو محاولة القتل في ليلة 15 يوليو/ تموز.

وتم اعتقال أكثر من 47 ألف شخص للاشتباه بصلاتهم لحركة غولن في حملة أمنية غير مسبوقة بناء على حالة الطوارئ المفروضة منذ تاريخ محاولة الانقلاب.