البث الحي
سياسة|فلسطين

بالصور: إضراب شامل تضامنا مع الأسرى المضربين

22/5/2017

 عم إضراب شامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الضفة والقدس وقطاع غزة، والداخل المحتل، تضامنا مع الأسرى الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها وتعطلت المواصلات العامة وامتنع الموظفون عن الذهاب لأماكن عملهم في القطاعين الحكومي والخاص تلبية لدعوة من اللجنة الوطنية لإسناد إضراب الأسرى.

ويواصل مئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إضرابهم عن الطعام منذ 36 يوما، مطالبين بتحسين ظروف اعتقالهم الحياتية.

ويطالب المعتقلون بتحسين ظروف حبسهم إضافة إلى إنهاء الاعتقال الإداري وسياسة العزل وترتيب زيارات والسماح بإدخال كتب وتركيب هاتف عمومي للاتصال بذويهم.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6 آلاف و500 فلسطيني، بينهم 51 امرأة، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.

وأعلنت اللجنة الوطنية لإسناد إضراب الأسرى أن الإثنين يوم إضراب شامل، ويشمل الأراضي المحتلة مع التوجه لمخيمات الاعتصام والتجمع للانطلاق في مسيرات غضب حاشدة.

وطالبت الّلجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، الّلجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان بالضغط على حكومة الاحتلال للحفاظ على حياة الأسرى المضربين ومنع كارثة حقيقية، ومطالبتها بالكشف عن تطورات أوضاعهم الصّحية، محمّلة أطباء السّجون وإدارة مصلحة السّجون، وجميع من تدخّلوا في انتهاج سياسة الإهمال الطبي ضدّ الأسرى المضربين، المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

شاهد: ثوران بركان على ارتفاع 4 آلاف متر في إندونيسيا ورفع حالة التأهب

(الجزيرة)

فرنسا.. بدء محاكمة 4 عناصر شرطة بتهمة الاعتداء العنصري على موسيقي أسود (فيديو)

سيارات تحترق خلال مظاهرة ضد "قانون الأمن الشامل" في باريس السبت (رويترز)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)