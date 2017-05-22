السودان ينشر قوات إضافية على حدوده مع ليبيا

أعلن السودان بدء نشر قوات إضافية على حدوده المتاخمة لإقليم دارفور مع ليبيا وذلك غداة وقوع اشتباكات بين القوات الحكومية ومتمردين قرب الحدود.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية الأحد عن والي ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف أن "قوات إضافية وصلت لتعزيز القوات المنتشرة لحراسة الحدود مع ليبيا"، مؤكداً أنه "تم اتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية بالمناطق والمنافذ الحدودية".

وأعلن الناطق باسم القوات المسلحة السودانية أحمد خليفه الشامي في بيان السبت أن قوات من الحركات المتمردة التي تقاتل الحكومة منذ عام 2003 عبرت الحدود إلى السودان من داخل دولتي ليبيا وجنوب السودان.

وقال محمد حمدان حمديتي قائد "قوات الدعم السريع" وهي قوات شبه عسكرية إن ضابطا برتبة عقيد من قواته قتل في المواجهات على الحدود السودانية الليبية.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية السودانية مطلع مايو أيار أن السودان يسيطر على 260 كيلومترا فقط من حدوده مع ليبيا البالغ طولها حوالي 700 كلم.