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سياسة

وزير الدفاع الأمريكي: ترمب أمر بتصفية "الجهاديين" في سوريا والعراق

21/5/2017

صرح وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب أمر بشن حملة لتصفية من وصفهم بـ "الجهاديين" في العراق وسوريا .

وأضاف ماتيس أن القرار يأتي للحد من عدد المقاتلين الأجانب الذين يعودون إلى بلدانهم قدر الإمكان.

وأوضح ماتيس، في مؤتمر صحفي في البنتاغون مقر وزارة الدفاع الأمريكية أن "حملة التصفية" هذه تعني أن "تطوق" قوات التحالف مواقع تنظيم الدولة قبل مهاجمتها، حتى لا يتمكن "الجهاديون" من الفرار أو التجمع في مكان آخر.

وأضاف "باختصار، هدفنا هو ألا يفر المقاتلون الأجانب" أو على الأقل أن يكون عدد الذين يتمكنون الفرار "قليلا جدا".

وأكد ماتيس أن "المقاتلين الأجانب يشكلون تهديدا إستراتيجيا سواء عادوا إلى تونس أو إلى كوالالمبور أو باريس و ديترويت أو غيرها".

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن القرار الآخر الذي اتخذه ترمب هو نقل مزيد من سلطات القرار إلى القادة العسكريين الذين يقودون العمليات، لاختصار مهلة اتخاذ القرار.

المصدر : الفرنسية
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