مادورو يهاجم ترمب: ابعدك يديك القذرتين عن فنزويلا

هاجم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قائلا له "ابعد يديك القذرتين عن فنزويلا".

وقال مادورو في كلمة بثها التلفزيون الرسمي (الجمعة) "عد إلى ديارك يا دونالد ترمب".

وفي مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع الرئيس الكولومبي في البيت الأبيض الخميس الماضي، وصف ترمب التطورات الأخيرة في فنزويلا بأنها "وصمة عار للبشرية"، مبينا أن فنزويلا كانت في وقت سابق، واحدة من أغنى الدول في أمريكا الجنوبية .

وجاءت تصريحات مادورو بعد يوم واحد من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد ثمانية أعضاء في المحكمة العليا في فنزويلا لإصدارهم أحكاما جاء فيها أن الولايات المتحدة "اغتصبت سلطة المجلس التشريعي المنتخب ديمقراطيا في فنزويلا."

واتهم مادورو خصومه بأنهم يتصرفون مثل "خراف" و"دمى للحكومة العدوانية التي تقود الولايات المتحدة."

ونتيجة للعقوبات فقد تم تجميد جميع أصول الأفراد المعنيين داخل الولايات المتحدة، ومنع الأمريكيين من الانخراط في معاملات تجارية معهم، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.

وقد قتل العشرات فضلا عن إصابة واعتقال المئات في موجة من الاحتجاجات ضد حكومة مادورو والتي بدأت في 4 نيسان/أبريل الماضي.

وتطالب المعارضة الفنزويلية بإجراء انتخابات جديدة وإطلاق سراح السجناء السياسيين، فضلا عن قبول المساعدات الإنسانية في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء.