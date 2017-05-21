شاهد.. ترمب: إيران مسؤولة عن عدم الاستقرار في المنطقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إيران هي المسؤولة عن حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ترمب خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض إن "إيران توفر الأسلحة والتدريب للإرهابيين والجماعات المتطرفة المسؤولة عن نشر القتل والدمار في أنحاء المنطقة".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "إيران أشعلت لعقود نيران الصراعات في المنطقة"، مشيرا إلى أنه من دون الدعم الإيراني لما تمكن النظام السوري من القيام بالهجمات التي ارتكبها.

وأكد على ضرورة العمل على منع إيران من تمويل المنظمات الإرهابية.

وقال ترمب إن هذه القمة تفتح فصلا جديدا في العلاقات بين بلاده وبين الدول العربية والإسلامية وسيعم من خلاله الخير على الجميع، مشيرا إلى أن بلاده لن تحاول أن تفرض طريقة حياتها على الأخرين ولكن ستمد يدها بالتعاون من أجل أمن ورخاء هذه المنطقة والعالم بأسره.

وقال ترمب إن هدف هذه القمة هو تحالف الأمم من أجل التخلص من التطرف وأن نقدم للأطفال أملا في المستقبل. وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ستقوم بأمور عسكرية رائعة من أجل تعزيز أمن أصدقائها وحلفائها.

وأضاف ترمب إن الإحصاءات والأرقام تشير إلى أن أكثر ضحايا الإرهاب حول العالم هم من المسلمين، مشيرا إلى أن المعركة ليست بين أديان ولا عقائد ولا حضارات مختلفة، ولكنها معركة بين الخير والشر الذي يمثله مجرمين يسعون للقضاء على الحياة باسم الدين.

وأكد ترمب أن أمريكا مستعدة للوقوف مع الدول العربية الإسلامية من أجل تحقيق أمن المنطقة ولكنها لن تسحق العدو نيابة عنهم، وعلى دول المنطقة أن تختار مستقبلها وأن تتخلص من التطرف والإرهاب.

وأشار ترمب إلى أن الشرق الأوسط كان لقرون منطقة للتعايش بين المسلمين والمسيحيين واليهود وأن لديه فرص كبيرة للتنمية وزيادة نموها، ولكن الإرهاب يعوق كل فرص وجهود التنمية.