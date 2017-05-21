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سياسة

شاهد: السيسي يغازل ترمب والقاعة تنفجر بالضحك

21/5/2017

قال التلفزيون المصري الرسمي، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أبلغ نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، اعتزامه زيارة القاهرة قريبا.

جاء ذلك عقب لقاء بين السيسي و ترمب بمقر إقامة الأخير بالعاصمة السعودية الرياض، قبيل انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وأعلن ترمب، أنه "يضع زيارة مصر على جدوله في القريب العاجل".

وخلال اللقاء قال السيسي لترمب: "أنت شخصية فريدة قادرة على فعل المستحيل"، فرد عليه الرئيس الأمريكي "أتفق  معك في ذلك"، لتضج القاعة بعدها بالضحك.
وأشاد ترمب خلال لقائه مع السيسي، بـ"العلاقة بين إدارته والقاهرة" حسب التلفزيون المصري.

ووصل ترمب، العاصمة الرياض صباح أمس، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يبدأ زياراته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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