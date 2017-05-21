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سياسة

شاهد| السيسي لترمب: اطمئن فخامتك على مصر

21/5/2017

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موجها كلامه للرئيس الأمريكي دونالد ترمب "أنا بطمنك فخامة الرئيس على مصر، مصر مؤمنة ومستقرة بفضل التعاون المثمر معكم".

وكان ترمب قد وجه تحيته للسيسي قائلا إن لديه علاقات قوية معه خاصة بعد الإفراج عن الناشطة الأمريكية من أصل مصري آية حجازي.

جاء ذلك خلال لقاء بين السيسي و ترمب بمقر إقامة الأخير بالعاصمة السعودية الرياض، قبيل انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

ووصل ترمب، العاصمة السعودية صباح السبت، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يبدأ زياراته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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