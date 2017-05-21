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سياسة

شاهد.. السيسي: الإرهاب لا يمكن اختزاله في تنظيم واحد أو اثنين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
21/5/2017

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في كلمته أمام القمة الإسلامية الأمريكية في السعودية اليوم الأحد، على أن "الحديث عن مواجهة الإرهاب لا يمكن اختزاله في تنظيم واحد أو اثنين".

واستعرض السيسي، في كلمته أمام القمة، الرؤية المصرية لمواجهة "الإرهاب".

وأوضح أن هذه الرؤية "تضمن مواجهة كافة المنظمات الإرهابية من دون انتقائية ولا اقتصارها على مسرح عمليات واحد دون آخر" ودعا إلى أن تتم المواجهة بشكل شامل ومتزامن.

وأكد أن المواجهة الشاملة تتطلب أيضا مواجهة مصادر التمويل ووقف الدعم السياسي والمادي والأيديولوجي. واتهم دولا، لم يسمها، بالتورط في دعم "الإرهاب".

وشدد على أن "المعركة ضد الإرهاب هي معركة فكرية بامتياز". 

وأشار السيسي إلى أن مصر تخوض بشكل يومي حربا ضروسا ضد "الإرهاب" في شمال سيناء، مضيفا "نحقق فيها تقدما مستمرا".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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