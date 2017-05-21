تواصل توافد القادة للمشاركة في "قمة الرياض"

يتواصل توافد قادة وممثلي الدول العربية والإسلامية إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تنطلق (الأحد) بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ووصل ظهر السبت إلى الرياض كلا من الرؤساء المصري عبدالفتاح السيسي، والطاجيكي إمام علي رحمن، ورئيس بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري.

كما وصل أيضا كلا من محمد نجيب عبدالرزاق رئيس الوزراء الماليزي، وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عمان، وفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية.

ووصل السبت أيضا كل من الرؤساء الغامبي، آداما بارو، والغيني ألفا كوندري، ورئيس سيراليون إرنست باي كوروما، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما وصل ممثلا عن السودان الفريق طه الحسين وزير الدولة ومدير مكتب الرئيس السوداني عمر البشير.

واعتذر البشير(الجمعة) عن عدم حضور القمة الإسلامية الأمريكية المرتقبة في الرياض "لأسباب خاصة"، حسب وكالة أنباء السودان الرسمية.

وكانت واشنطن، أعلنت الأربعاء الماضي، "معارضتها" لمشاركة البشير، المُلاحق من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009، بتهم ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية" في إقليم دارفور، غربي البلاد.

كما وصل الرياض أيضا كلا من النائب الأول لرئيس الوزراء القرغيزي المبعوث الخاص لرئيس قرغيزيا محمد غالي أبو الغازييف ووزير الخارجية والممثل الشخصي لرئيس الكاميرون أمبيلا أمبيلا لوجين، ووزير الاقتصاد والمالية في توغو "باتي يحيى".

وصل ترمب إلى الرياض صباح السبت في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

ويرتقب مشاركة 55 قائداً، وممثلاً عن دول العالم الإسلامي في القمم التي ستجمع ترمب بقادة دول الخليج، وزعماء دول عربية وإسلامية.

وزيارة ترامب للسعودية، هي أول زيارة خارجية له، منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يبدأ زياراته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية.