ترمب: العلاقات مع البحرين لن تبقى متوترة بعد الآن

استهل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ثاني أيام زيارته للسعودية اليوم الأحد بعقد لقاء مع العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.

وخلال اللقاء قال ترمب :"إنه لشرف عظيم أن أكون معكم ….لقد كان هناك بعض التوتر، ولكن لن يكون هناك توتر مع هذه الإدارة".

من جانبه، قال عاهل البحرين إن البلدين تجمعهما علاقات تمتد لـ120 عاما قائمة على أساس جيد جدا من التفاهم المشترك والاستراتيجية المشتركة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما انتقد طريقة تعامل الحكومة البحرينية مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2011.