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ترمب: العلاقات مع البحرين لن تبقى متوترة بعد الآن

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي
21/5/2017

استهل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ثاني أيام زيارته للسعودية اليوم الأحد بعقد لقاء مع العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.

وخلال اللقاء قال ترمب :"إنه لشرف عظيم أن أكون معكم ….لقد كان هناك بعض التوتر، ولكن لن يكون هناك توتر مع هذه الإدارة".

من جانبه، قال عاهل البحرين إن البلدين تجمعهما علاقات تمتد لـ120 عاما قائمة على أساس جيد جدا من التفاهم المشترك والاستراتيجية المشتركة.       

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما انتقد طريقة تعامل الحكومة البحرينية مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2011.

المصدر : الألمانية
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