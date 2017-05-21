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سياسة

ارتفاع وفيات "الكوليرا" في اليمن إلى 315 حالة

الحرب في اليمن خلفت أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة
الحرب في اليمن خلفت أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة
21/5/2017

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن إلى 315 حالة منذ 27 من أبريل/نيسان الماضي.

وقالت المنظمة، في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، إن "وباء الكوليرا يستمر في الانتشار باليمن، وقد تم الإبلاغ عن أكثر من 29 ألف و300 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا و 315 حالة وفاة مرتبطة بها في 19 محافظة يمنية".

وتعاني المدن اليمنية أوضاعاً صحية وأمنية سيئة، في ظل استمرار الحرب بين الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية من جهة، وتحالف جماعة أنصار الله "الحوثي"، والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، وذلك منذ مارس/ آذار 2015.

و"الكوليرا" مرض يسبب إسهالاً حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يخضع للعلاج، ويتعرض الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وتقل أعمارهم عن 5 سنوات بشكل خاص، لخطر الإصابة بالمرض.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن علاج الكوليرا بنجاح من خلال محلول لمعالجة الجفاف يتناوله المريض بالفم، وتحتاج الحالات الحرجة لعلاج سريع بسوائل وريدية ومضادات حيوية.

المصدر : الأناضول
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