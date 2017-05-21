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سياسة|النرويج

إصلاح مدخل "قبو يوم القيامة" بعد ذوبان في القطب الشمالي

قبو "يوم القيامة" بالنرويج
قبو "يوم القيامة" بالنرويج
21/5/2017

بدأت النرويج إصلاح مدخل "قبو يوم القيامة" المخصص للحفاظ على البذور على أحد جزر القطب الشمالي بعدما تسبب ذوبان غير متوقع للجليد في دخول مياه إلى القبو.

وكانت النرويج أنشأت هذا القبو، الذي يحفظ البذور في درجات تجميد عالية، بهدف الحفاظ على إمدادات الغذاء في العالم.

واقتصر وصول المياه بعد ذوبان وقع في أواخر العام الماضي إلى مدخل القبو الذي يصل طوله إلى 15 مترا فقط دون أن يؤثر على ملايين من بذور المحاصيل، التي تتضمن الأرز والذرة والبطاطا والقمح، المخزنة على مسافة تتجاوز 110 أمتار داخل القبو المنشأ داخل منطقة جبلية.

وأنشئ القبو على أرخبيل سفالبارد الواقع على مسافة نحو ألف كيلومتر من القطب الشمالي.

وقالت مؤسسة ستاتسبيغ الرسمية النرويجية التي أنشأت القبو الذي جرى افتتاحه عام 2008 في بيان السبت "سيتم إجراء تحسينات فنية فيما يتعلق بتسرب المياه لقبو سفالبارد العالمي للبذور" مؤكدة أن "البذور داخل القبو لم تتعرض لأي خطر".

وأوضحت هيجي نجا أشيم المتحدثة باسم المؤسسة أنها أزالت معدات كهربائية من المدخل، بوصفها مصادر لانبعاث الحرارة، وستبدأ بناء جدران داخلية عازلة للمياه.

وأضافت أن عدد الزوار سيجري أيضا تقليله لتجنب أثر حرارة أجساد البشر.

المصدر : رويترز
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