إحالة 48 شخصاً إلى القضاء العسكري في مصر بتهم تفجير 3 كنائس

أحال النائب العام المصري، نبيل صادق، اليوم الأحد، 48 شخصاً إلى القضاء العسكري، في اتهامات بينها تفجيرات طالت 3 كنائس، وفق مصدر رسمي.

وأوضح النائب العام، في بيان أن المتهمين أسسوا خليتين لتنظيم الدولة بمحافظتي القاهرة وقنا (جنوب) عقب تلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للتنظيم بسوريا وليبيا.

وحسب البيان فقد تورط المتهمون في "ارتكاب تفجيرات 3 كنائس، واحدة، وسط العاصمة، واثنتان، شمالي البلاد، وكذلك الهجوم على حاجز عسكري بمنطقة النقب، الحدودية بسيناء".

ووفق البيان ذاته "اشتملت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا (مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب) على اعترافات تفصيلية لـ21 متهماً من إجمالي 31 متهما مقبوض عليهم".

وأمر النائب العام المصري بسرعة إلقاء القبض على 17 متهما هارباً، ضمن الخليتين.

وشهدت مصر الأشهر الأخيرة، تفجيرات طالت 3 كنائس، أولها تفجير كنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية الرئيسية للمسيحيين الأرثوذكس (وسط القاهرة) في ديسمبر/ كانون أول 2016، خلف 27 قتيلا.

كما ضرب تفجيران كنيستين، شمالي مصر، أسفرا عن مقتل 47 شخصاً وعشرات المصابين في إبريل/نيسان الماضي.

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن التفجيرات التي طالت الكنائس الثلاث. كما وقع هجوم على حاجز النقب الحدودي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وأسفر عن مقتل 8 شرطيين وإصابة 3 آخرين، وفق بيانات رسمية.