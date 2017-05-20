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نيويورك تايمز: ترمب يقول إن إقالة كومي خففت عنه "ضغوطا هائلة"

الرئيس الأمريكي ترمب بمعية سيرغي لافروف والسفير الروسي لدى واشنطن
الرئيس الأمريكي ترمب بمعية سيرغي لافروف والسفير الروسي لدى واشنطن
20/5/2017

ذكرت صحيفة ( نيويورك تايمز) الأمريكية أن ترمب قال لمسؤولين روس إن إقالة مدير مكتب التحقيقات خففت "ضغوطا هائلة" كان يواجهها في تحقيق جار بشأن روسيا والانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأوردت الصحيفة الأمريكية الجمعة نقلا عن وثائق تلخص اجتماعا عقد في البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب قال لمسؤولين روس إن إقالة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) جيمس كومي خففت "ضغوطا هائلة" كان الرئيس يواجهها في تحقيق جار بشأن روسيا والانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ووفقا للصحيفة التي نقلت عن وثيقة قرأها عليها مسؤول أمريكي قال ترمب "أقلت للتو مدير إف.بي.آي. كان مجنونا .. مجنونا بحق… واجهت ضغوطا هائلة بسبب روسيا. أزيحت الآن".

وقالت الصحيفة إن الوثيقة هي ملاحظات دونت من داخل المكتب البيضاوي.

ولم تتمكن ( رويترز) حتى الآن من التأكد من دقة رواية الصحيفة.

من جانبها، نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الجمعة عن مصادر مطلعة قولها إن مسؤولا حاليا

بالبيت الأبيض ضمن تحقيق تجريه سلطات إنفاذ القانون عن احتمال وجود صلات بين حملة ترمب الرئاسية وروسيا.

وقالت الصحيفة إن مصادرها لم تكشف عن اسم المسؤول الذي وصفته بأنه "مستشار كبير " في البيت الأبيض ومقرب من الرئيس دونالد ترمب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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