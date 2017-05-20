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سياسة|أمريكا

نيويورك تايمز: الصين قتلت شبكة عملاء للمخابرات الأمريكية

20/5/2017

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية (السبت) أن الصين قتلت أو سجنت ما يتراوح بين 18 و20 مصدرا يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي. آي. إيه" بين عامي 2010 و2012.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن المحققين ظلوا منقسمين بشأن السبب إن كان جاسوسا داخل "سي. آي. إيه" خان المصادر أم اختراق صيني لنظام الاتصالات السري لوكالة المخابرات المركزية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات القتل استهدفت 12 شخصا على الأقل كانوا يزودون سي.آي.إيه بالمعلومات مما تسبب في تفكيك شبكة استغرق بناؤها سنوات.

ورفضت "سي. آي. إيه" التعليق لدى سؤالها عن تقرير الصحيفة اليوم السبت.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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