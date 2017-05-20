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سياسة

منظمة الصحة تحذر من ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن

الحرب في اليمن خلفت أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة
الحرب في اليمن خلفت أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة
20/5/2017

قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن اليمن قد يشهد ما يصل إلى 300 ألف حالة إصابة بالكوليرا خلال ستة أشهر إضافة إلى عدد "كبير جدا" من الوفيات.

وقال نيفيو زاجاريا مندوب منظمة الصحة العالمية باليمن للصحفيين في جنيف عبر الهاتف "يجب أن نتوقع زيادة تتراوح بين 200 ألف و250 ألف حالة خلال الأشهر الستة القادمة بالإضافة إلى الخمسين ألف حالة التي ظهرت بالفعل".

 وأضاف أن عدد الوفيات سيكون "مرتفعا جدا جدا".

وبدأ تفشي المرض في أكتوبر /تشرين الأول 2016 وتزايدت حالات الإصابة حتى ديسمبر/ كانون الأول. وقال زاجاريا إن الانتشار تراجع لكنه لم يخضع للسيطرة التامة أبدا فيما عاد عدد الحالات الجديدة للارتفاع في موسم الأمطار وزاد من سوء الوضع انهيار النظامين الاقتصادي والصحي.

وأوضح أن انتشار المرض تسبب في إصابة 23 ألف و425 حالة في 18 محافظة يمنية من أصل 23 محافظة منذ 27 أبريل /نيسان فيما بلغ عدد الوفيات 242 شخصا.

وأشار إلى أن تلك الأرقام قادت لاعتقاد مضلل بأن معدل الوفيات نحو 1% فيما أن المعدل الحقيقي على الأرجح هو 4% إلى 5% مشيرا إلى أن الأرقام التي وردت مؤخرا فاجأت خبراء الصحة.

وتابع قائلا "سرعة عودة وباء الكوليرا للظهور غير مسبوقة" في اليمن.

وقال زاجاريا إن منظمة الصحة العالمية ستعلن خطة طارئة لمواجهة الموقف خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.

وأضاف أن لديهم خططا لإقامة 350 مركزا لعلاج الكوليرا وألفي موقع لمعالجة الجفاف، مشيرا إلى انهم يغطون حاليا ما يتراوح بين 10% إلى 12%من المستهدف.

ويعاني اليمن من حرب أهلية على مدى عامين تسببت في حاجة 18.8 مليون شخص للمساعدات الإنسانية والكثير منهم على حافة المجاعة فيما يقتصر تقديم الخدمات الصحية حاليا على 45 % من إجمالي المنشآت الصحية في البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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