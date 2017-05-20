ماتيس: أي حل عسكري لأزمة كوريا الشمالية سيكون "مأساويا "

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الجمعة إن أي حل عسكري للأزمة مع كوريا الشمالية سيكون "مأساويا على نطاق لا يصدق".

وأوضح في مؤتمر صحفي في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن واشنطن تعمل على مستوى دولي للتوصل لحل دبلوماسي.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي بالقول "سنواصل الاهتمام بالقضية… إذا وصلت لحل عسكري سيكون الأمر مأساويا على نطاق لا يصدق.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهدا للعمل مع الأمم المتحدة والصين ومع اليابان وكذلك العمل مع كوريا الجنوبية في محاولة للتوصل لمخرج من هذا الموقف.

وكان ترمب قال سابقا إنه يريد حل أزمة كوريا الشمالية دبلوماسيا، ولكنه لم يستبعد احتمال قيام "صراع كبير، كبير" معها.

ورحبت الصين بانفتاح الولايات المتحدة على إجراء مفاوضات مع كوريا الشمالية وسعيها بشكل سلمي لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، غير أن بيجين عارضت بشدة قيام الجيش الأمريكي بنقل أجزاء من نظام الدفاع المضاد للصواريخ المعروف باسم "ثاد" إلى موقع في الجارة الجنوبية قرب الحدود مع كوريا الشمالية.