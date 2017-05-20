فوز حسن روحاني بولاية رئاسية ثانية في إيران

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية السبت فوز الرئيس حسن روحاني بولاية رئاسية ثانية بعد تقدمه الكبير على منافسه الأساسي المحافظ إبراهيم رئيسي في الانتخابات التي أجريت الجمعة.

وقال وزير الداخلية الإيرانية رحماني فضلي في مؤتمر صحفي، إن روحاني حصل على أكثر من 23 مليون صوت بنسبة 57% من جميع الأصوات.

وحصل إبراهيم رئيسي منافس روحاني، على أكثر من 15 مليون صوت، بما نسبته 38.5%، في حين حصل مير سليم على 478 ألفا و215 صوتا، و215 ألفا و450 صوتا لصالح هاشمي طبا.

وقالت وزارة الداخلية الإيرانية إن أكثر من 40 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الجمعة بنسبة إقبال تصل إلى نحو 70 %.

وأصدر المرشد الإيراني علي خامنئي بيانا شكر فيه الشعب الإيراني على المشاركة الكثيفة في الانتخابات.

وقال مراسل الجزيرة نور الدين الدغير، إن جملة من العوامل ربما ساهمت في فوز روحاني، منها ما يصفه أنصاره بإنجاز الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، والانفتاح الإيراني والاستقرار الاقتصادي.

ومن بين العوامل المحتملة أيضا التي خدمت روحاني قدرته على استمالة القوى السياسية الإصلاحية وحتى التي كانت تعارض النظام الإسلامي مثل الجبهة القومية، والإيرانيين في الخارج.

وخاض روحاني المنافسة مع عالم الدين المحافظ إبراهيم رئيسي الذي يقول إنه يدافع عن الشرائح الأكثر فقرا، وإنه يريد إعطاء الأولوية لما سماه "اقتصاد المقاومة" من خلال تعزيز الإنتاج والاستثمارات الوطنية.

وأجريت هذه الانتخابات بعد يومين على قرار واشنطن تمديد تخفيف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الست، بينها الولايات المتحدة.

وكرس روحاني الذي انتخب عام 2013 القسم الأكبر من ولايته التي امتدت أربع سنوات في التفاوض على الاتفاق النووي الذي سمح بانفتاح بلاده سياسيا واقتصاديا.

وكان روحاني قد حث الحرس الثوري ومليشيا الباسيج التابعة له والمتوقع أن يؤيد أفرادها رئيسي على عدم التدخل في الانتخابات، وذلك في تحذير نادر سلط الضوء على التوترات السياسية المتصاعدة.